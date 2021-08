Alan Allman Associates finalise l'acquisition de Quadra Informatique

(Boursier.com) — L 'écosystème de cabinets de conseil à l'international, Alan Allman Associates a levé toutes les conditions suspensives et finalisé, ce 31 août, l'acquisition de la société Quadra Informatique, spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital, via sa filiale WE+ Holding France.

Cette acquisition, annoncée le 6 juillet, vise à permettre un renforcement de l'Ecosystème dans le Nord de la France ainsi que sur son expertise dans le domaine de la dématérialisation. L'opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale WE+ Holding France, de l'ensemble des actions de la société Quadra Informatique. L'Ecosystème souhaite faire de WE+ un acteur expert dans la transformation digitale ainsi que favoriser la création d'un pôle d'excellence dans la réalisation de projets complexes.

En 2020, le chiffre d'affaires de Quadra Informatique s'est établi à 18,6 millions d'euros. Cette acquisition est financée principalement en numéraire par WE+ Holding France et pour une partie résiduelle directement par Alan Allman Associates. Le paiement par Alan Allman Associates correspond à 1.048.355 euros réglé en 160.296 actions, sur le fondement de la 16è résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021, opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Quadra Informatique.

Quadra Informatique sera intégré aux comptes consolidés (intégration globale) d'Alan Allman Associates à partir du 1er septembre 2021.