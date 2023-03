Alan Allman Associates crée son 4e pôle d'expertise

(Boursier.com) — Alan Allman Associates crée son pôle Alan Allman Associates Digital Marketing par la réalisation de 2 acquisitions structurantes : le groupe Evisiance (8 sociétés) et Excelsior.

Cette stratégie de croissance s'inscrit dans la volonté d'Alan Allman Associates de renforcer sa position sur le marché français, de poursuivre sa stratégie de marques fortes spécialisées et de proposer aux clients des cabinets de l'écosystème une offre de services plus complète en communication et marketing digital.

Alan Allman Associates à travers ces 9 nouvelles acquisitions crée un pôle Conseil en Marketing Digital. Cette stratégie de croissance s'inscrit dans le cadre du plan RISE 2025 et dans la volonté de l'écosystème de renforcer sa position sur le marché, de poursuivre sa stratégie de marques fortes spécialisées et de proposer aux clients des cabinets membres d'Alan Allman Associates une offre de services plus complète en communication et marketing digital. Le marketing digital est aujourd'hui la base de l'interface utilisateur de toutes les évolutions technologiques.

Le groupe Evisiance et Excelsior sont des acteurs reconnus du marché et apporteront leur savoir-faire, leur expertise et leur expérience aux clients des cabinets de l'écosystème. Les équipes de ce pôle sont composées d'experts en stratégie digitale, en marketing, en UX/UI, en VR, en gestion de contenu et en analyse de données. Ces experts travailleront en étroite collaboration avec les clients des cabinets pour leur offrir des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins.

Ce nouveau pôle permet à Alan Allman Associates de renforcer sa présence géographique sur le marché français.

Le groupe Evisiance réalise un chiffre d'affaires de 12,93 millions d'euros en 2022 (non audité hors intra-groupe). Ses marques sont spécialisées en communication digitale, webmarketing, événementiel et vidéo. Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par Alan Allman Associates. La partie résiduelle, représentant 2,50 ME, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 272.628 actions.

La société Excelsior accompagne les entreprises dans leur transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Evénements/Conseil. Avec 70 personnes, Excelsior réalise un chiffre d'affaires de 8,6 ME en 2022 (non audité). Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par Alan Allman Associates. La partie résiduelle, représentant 3,12 ME, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 350.572 actions.

Le Groupe Evisiance et Excelsior, aujourd'hui réunies au sein de Alan Allman Associates Digital Marketing, ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 21,53 ME (non audité).