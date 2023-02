Alan Allman Associates : confiant sur la réalisation des objectifs du plan Rise 2025

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, Alan Allman Associates continue une croissance de chiffre d'affaires soutenue (+60,6%) en comparaison de celui réalisé sur le 4e trimestre 2021 (54,09 ME).

Alan Allman Associates enregistre un 4e trimestre remarquable pour l'année 2022, après un 4e trimestre 2021 qui était déjà exceptionnel, avec un chiffre d'affaires de 86,88 millions d'euros (soit 119 millions de dollars canadiens). Le 4e trimestre a notamment été marqué par de nouvelles intégrations de sociétés : KeyBoss Group en France et TeccWeb au Canada, qui ont contribué à hauteur de 972 kE de chiffres d'affaires sur ce 4e trimestre 2022.

En cumulé, le chiffre d'affaires 2022 va très au-delà des attentes et pointe à 320,67 ME pour une hausse de +81,3%.

Quels objectifs pour 2023 ?

Alan Allman Associates a renforcé ses positions dans ses 3 plateformes géographiques majeures et accélère ses synergies. Suite à deux années exceptionnelles, Alan Allman Associates fixe ses objectifs pour 2023 à 380 ME soit une augmentation de 100 ME.

Alan Allman Associates est confiant sur la réalisation de ses objectifs du plan Rise 2025 à 480 ME de chiffre d'affaires en 2025. Les éléments du plan Rise 2025 restent inchangés.

Le programme stratégique Rise 2025 permet à l'écosystème de maintenir une excellente dynamique.