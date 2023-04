Alan Allman Associates : confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs 2025

(Boursier.com) — Alan Allman Associates enregistre un chiffre d'affaires audité à 321 millions d'euros, avec une accélération de sa croissance de +81,3% entre 2021 et 2022.

La performance est forte à l'international, avec notamment la croissance en Amérique du Nord qui a atteint +153,3% en 2022 (versus 2021) pour un chiffre d'affaires 2022 de 152,2 ME. La performance des cabinets européens est également exceptionnelle dans un environnement complexe avec une croissance de chiffre d'affaires du périmètre entre 2021 et 2022 de +44,2%.

Alan Allman Associates a vu son résultat opérationnel d'activité (ROA) tripler entre 2020 et 2022, et une croissance de +86,7% entre 2021 et 2022. Le ROA de l'écosystème atteint 10,04% en 2022.

En Europe, le ROA de l'exercice ressort à 18,3 ME, en progression de +56,6% par rapport à 2021. Cette hausse s'explique par la montée en puissance des cabinets acquis en 2021, et par la bonne maîtrise des coûts.

A l'international, le ROA 2022 s'élève à 13,9 ME, en progression de +149,9% en comparaison de 2021. Comme en Europe, l'amélioration de la marge est la conséquence de la montée en productivité des cabinets Intégrés.

Au 31 décembre 2022, Alan Allman Associates affiche une trésorerie nette disponible de 20,6 ME qui constitue en plus de l'ensemble des lignes de financement disponibles du Groupe une marge de manoeuvre significative non seulement pour la poursuite de ses activités sur les 12 prochains mois, mais également pour poursuivre sa stratégie de croissance externe.

Les capitaux propres d'Alan Allman Associates se sont renforcés au cours de l'exercice 2022 pour atteindre 50 ME notamment liés au développement de l'activité sur l'exercice 2022.

1er trimestre 2023

Au 1er trimestre de l'exercice 2023, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 90,1 ME, matérialisant une croissance de +26,9% en comparaison au 1er trimestre de l'exercice 2022.

Perspectives

Pour l'exercice 2023, le recrutement et la fidélisation des talents restent au premier plan pour l'Écosystème, tout comme la stratégie de croissance externe, la création de marques fortes et d'offres d'excellence. La bonne exécution de son plan stratégique RISE 2025 permet à Alan Allman Associates d'être confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs de croissance et de confirmer son objectif de chiffre d'affaires de 480 ME en 2025.