Alan Allman Associates : confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires global de 78 millions d'euros au 3e trimestre 2022, soit 103 millions de dollars canadiens.

Au terme des 9 premiers mois 2022, du 1er janvier au 30 septembre 2022, Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires cumulé consolidé de 234 ME, soit 319 millions de dollars canadiens, à comparer au chiffre d'affaires sur la même période en 2021 de 123 ME (soit 184 millions de dollars canadiens).

En continuant cette dynamique, Alan Allman Associates est confiant dans le dépassement de son objectif de chiffre d'affaires 2022 de 280 ME, et dans sa capacité à tenir son objectif de chiffre d'affaires RISE 2025 de 480 ME.