(Boursier.com) — Alan Allman Associates bondit de 25% ce jeudi à 17 euros. En négociation depuis septembre, l'acquisition de 100% de G.D.G. Informatique est finalisée et le groupe sera consolidé à partir

du 1er décembre... Alors qu'Alan Allman Associates avait déjà cet automne renforcé sa position au Canada d'un peu plus d'un tiers avec les acquisitions d'Help OX et de MS Geslam (plus de 11 ME de CA 2020 en cumul), il s'agit ici d'une opération encore plus structurante, G.D.G. ayant réalisé 40M CAD de CA sur son dernier exercice (environ 28 ME au taux de change actuel).

"Le prix de l'acquisition n'est pas dévoilé, mais le groupe précise qu'elle est réglée pour 5,55 ME en titres (émis à 11,33 euros par action). Avec cette opération, Alan Allman Associates atteint selon nous son objectif de disposer d'une position de premier plan sur le marché québécois (plus de 130M CAD de CA 2022 selon le groupe)" estime Portzamparc dans sa note du jour.