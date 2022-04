Alan Allman Associates : bien en avance sur ses ambitions

(Boursier.com) — Alan Allman Associates confirme son chiffre d'affaires audité à 188 millions d'euros (soit 279 M CAD), avec une accélération exceptionnelle de sa croissance de 34,1% entre 2020 et 2021. L'Ecosystème a connu "une fin d'année 2021 pleine d'avenir en sol canadien". Le développement du modèle unique basé sur la stratégie de marques fortes a notamment permis de développer la satisfaction des clients, le recrutement, la fidélisation des meilleurs talents, ainsi qu'un rythme soutenu d'acquisition de cabinets de grande qualité et performants tels que Help OX, MS Geslam ou encore GDG Informatique.

La croissance en Amérique du Nord a atteint 54,4% en 2021 (versus 2020) avec un chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 de 71,5 ME (soit 106,0 M CAD). Les cabinets européens ont également bien performé entre 2020 et 2021 avec une croissance du périmètre de 24,1%.

Alan Allman Associates a recruté plus de 400 nouveaux talents en 2021.

A 17,24 ME, le taux de croissance du ROA est de +43,9%, entre 2020 et 2021. Il est supérieur au taux de croissance du chiffre d'affaires (+34,1%) de la même période et du taux de croissance de l'effectif moyen sur 5 ans (+29,0%). Alan Allman Associates a vu sa rentabilité croître d'environ 0,5% par année depuis 2017. Entre 2020 et 2021, celle-ci est passée de 8,53% à 9,16%, soit 7,5% d'augmentation.

Les capitaux propres ajustés d'Alan Allman Associates se sont renforcés au cours de l'exercice 2021 pour atterrir à 42,8 ME (soit 63,5 M CAD), d'une part, en lien avec l'opération de cotation en Bourse, et d'autre part, dus aux diverses augmentations de capital liées aux opérations d'acquisition et aux rachats des minoritaires et enfin, grâce au développement de l'activité sur l'exercice 2021.

Perspectives

Alan Allman Associates a décidé de réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2022. L'Ecosystème projette désormais d'atteindre les 280 ME (soit 398 M CAD) de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2022 soit, une augmentation de 16,7% par rapport au précédent objectif de 240 ME (soit 356 M CAD).

Alan Allman Associates réaliserait donc les objectifs de son programme RISE 2025, annoncés le 23 juin 2021, lors de l'Assemblée Générale avec 3 ans d'avance.

Pour ce nouvel exercice 2022, le recrutement et la fidélisation restent des sujets de premier plan pour l'Ecosystème. Alan Allman Associates entend recruter plus de 580 nouveaux talents (contre 400 en 2021).

Après la concrétisation de plusieurs opérations de croissance externe sur l'année 2021, Alan Allman Associates a pour projet de poursuivre sa stratégie de création de marques fortes en 2022. Pour rappel, l'Ecosystème a d'ores et déjà intégré 7 nouveaux cabinets de conseil (dont 5 en Belgique et 2 au Canada) depuis janvier 2022. Néanmoins, de nouvelles acquisitions tactiques pourraient être envisagées dans d'autres zones géographiques.