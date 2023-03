Alan Allman Associates : augmentation de capital réservée

(Boursier.com) — L 'écosystème de cabinets de conseil à l'international, Alan Allman Associates, lance une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'investisseurs.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une acquisition des intérêts minoritaires des sociétés Comitem et WE+ Holding France par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates France, payée en titres AAA.

Cette acquisition est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 55.651 actions réservées à certains actionnaires cédants de Comitem et WE+ Holding France.

Cette émission a été réalisée sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.

Les 55.651 actions nouvelles ainsi émises représentent environ 0,13% du capital, venant ainsi augmenter le flottant.

A la suite de cette opération, le nombre total d'actions en circulation passe donc de 44.060.916 à 44.116.567.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465- AAA.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris devraient intervenir d'ici le mercredi 22 mars 2023.