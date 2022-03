Alan Allman Associates annonce l'acquisition de la société Jidoka

(Boursier.com) — Alan Allman Associates, écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce l'acquisition de la société Jidoka, expert belge en conseil et développement logiciel. Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via le sous-groupe Alan Allman Associates Belgium, de 100% des actions de Jidoka. L'Ecosystème entend poursuivre sa stratégie de création de marques fortes et expertes de la transformation digitale en Belgique. Cette acquisition fait suite à celle de quatre cabinets en Janvier 2022.

Le chiffre d'affaires annuel en 2021 de la société Jidoka s'est établi à 3,949 millions d'euros et projette un atterrissage à 4,697 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 (non certifié, non audité et non approuvé).

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par le sous-groupe Alan Allman Associates Belgium. La partie résiduelle, représentant 501.886 euros, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 35.796 actions, sur le fondement de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Jidoka).