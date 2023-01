Alan Allman Associates annonce l'acquisition de la société canadienne LUMINET

(Boursier.com) — Alan Allman Associates, écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la réalisation de l'acquisition de la société LUMINET, expert nord-américain des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité internet.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale it-ed, de 100% des actions de la société Luminet. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite créer un véritable département des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité au Canada au travers de la marque forte It-ed.

Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2022 de la société Luminet est de 2,206 millions de dollars canadien (clôture au 31/08/2022), soit 1,510 millions d'euros.

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société it-ed. La partie résiduelle, représentant CAD$ 340.000 (soit 232.828 euros), est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 24.127 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à l'actionnaire unique de Luminet).