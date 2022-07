AkzoNobel : nomination annoncée

(Boursier.com) — AkzoNobel a annoncé que Grégoire Poux-Guillaume deviendra le nouveau Chief Executive Officer (CEO) de l'entreprise au 1er novembre 2022. Il succédera à Thierry Vanlancker, actuellement CEO et membre du Conseil d'Administration depuis 2017, dont le mandat s'achève...

Grégoire Poux-Guillaume, 52 ans, de nationalité française, est un dirigeant international comptant 25 années d'expérience. Il s'est distingué en assurant la réussite et la rentabilité d'entreprises dans des environnements difficiles, où il a su accélérer la croissance et améliorer les marges. Précédemment, il a été CEO de Sulzer, CEO de GE Grid Solutions (anciennement Alstom Grid) et Directeur Général de CVC Capital Partners.