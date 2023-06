AkzoNobel : nomination

(Boursier.com) — Fort de plus de 20 années d'expérience acquises dans l'univers des produits de grande consommation, Alexandre Gonin est nommé Président d'AkzoNobel et Directeur Général des activités peintures décoratives en France, à compter du 1er juin 2023.

Alexandre Gonin a débuté sa carrière en 1998 chez Coca Cola Entreprise puis a occupé des responsabilités commerciales au sein des sociétés Unilever et Mattel. En 2011, il rejoint de nouveau Coca Cola Entreprise où il exercera, en dernière fonction, le poste de Directeur National des Ventes (grande distribution). En septembre 2017, il prend la tête de la direction commerciale de la branche détergents et produits d'entretien de Henkel. Il avait, depuis deux ans, la responsabilité du pilotage des clients globaux.

Alexandre Gonin, 48 ans, est titulaire d'un DESS en stratégie, pilotage et contrôle de gestion de l'université Paris Dauphine.

Alexandre Gonin souligne à l'occasion de sa nomination qu'il est "extrêmement fier de rejoindre AkzoNobel, un des leaders mondiaux du marché de la peinture, et de piloter la stratégie de croissance des activités peintures décoratives en France". Alexandre a ajouté : "J'aurai à coeur de bâtir une organisation performante, centrée sur nos clients et les besoins de nos consommateurs, en m'appuyant sur des équipes passionnées, expertes et engagées".

Jan Piet van Kesteren, Directeur des activités Peintures Décoratives EMEA du Groupe AkzoNobel, a commenté : "Alexandre mettra à profit son expérience pour accélérer le développement de notre activité peintures décoratives. Avec ses équipes, il continuera d'accompagner les Français à utiliser nos marques, qu'ils connaissent bien pour leur qualité, dans leur envie d'embellir et de protéger leur maison".