AkzoNobel : face au vent

AkzoNobel : face au vent









(Boursier.com) — AkzoNobel remonte de 1,4% à 84,40 euros ce mercredi, malgré le broker Baader Helvea qui est repassé d'acheter à "vendre" sur le dossier avec un cours cible ajusté en hausse de 75 à 78 euros. Le Crédit Suisse reste lui à 'surperformance' avec un objectif qui passe de 95 à 100 euros, motivé par un relèvement de 6% de ses hypothèses d'EBIT, tandis que le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en recul de 19% à 1.987 Millions d'euros au T2. "Les vents contraires du marché ont continué de s'atténuer au deuxième trimestre, bien que les revenus de juin aient été inférieurs de près de 5% à ceux du même mois en 2019... Comme annoncé précédemment, les revenus de mai étaient inférieurs d'environ 20% à ceux de l'année dernière, tandis que les vents contraires du marché étaient les plus forts en avril, lorsque les revenus était près de 30% inférieur à celui de 2019" explique le management.

Les tendances diffèrent considérablement selon les régions et les segments. La demande de peintures décoratives a fortement rebondi en Europe - et plus rapidement que les hypothèses de planification de l'entreprise. À la fin du deuxième trimestre, la Chine était presque revenue aux niveaux précédents, bien que d'autres régions aient continué d'être touchées par divers degrés de verrouillage.

Comme prévu, la demande de revêtements de performance a continué de s'améliorer au cours du trimestre, bien qu'elle soit restée nettement inférieure à l'année précédente, en particulier pour les marchés liés à l'automobile et à l'aérospatiale...