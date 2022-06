AkzoNobel : accord pour acquérir les activités peintures et revêtements de Kansai Paint en Afrique

(Boursier.com) — AkzoNobel va renforcer sa présence en Afrique après avoir conclu un accord avec Kansai Paint pour acquérir ses activités peintures et revêtements dans cette région. La finalisation de cette acquisition, soumise aux approbations réglementaires, est prévue dans le courant de l'année 2023.

Présent dans 12 pays d'Afrique, Kansai Paint réalise un chiffre d'affaires consolidé sur cette région d'environ 280 millions d'euros. La transaction inclut la marque Plascon, qui a plus de 100 ans d'histoire en Afrique du Sud. "Avec notre marque Dulux, elles sont les marques de peinture les plus anciennes de la région. Ce projet d'acquisition englobe également les activités revêtements automobile et anti-corrosion, ainsi que des revêtements pour le bois et le bardage métallique (coil coatings)" commente le groupe.

"L'acquisition des activités de Kansai Paint sur cette région va contribuer au développement de nos activités peintures et revêtements en Afrique et constituera une plate-forme solide pour assurer notre croissance dans le futur", a déclaré Thierry Vanlancker, Président d'AkzoNobel. "Kansai Paint partage notre engagement en faveur de l'innovation et du développement durable. Nous sommes impatients de combiner nos expertises pour offir à nos clients une gamme plus large de produits innovants et de solutions plus durables."