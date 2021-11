AkzoNobel a reçu une distinction royale reconnaissant sa position de leader en matière de développement durable

(Boursier.com) — AkzoNobel est l'un des premiers à recevoir le sceau Terra Carta lancé à la COP26 par Son Altesse Royale le Prince de Galles. Le sceau Terra Carta est une nouvelle reconnaissance majeure qui récompense les entreprises mondiales qui stimulent l'innovation et démontrent leur engagement - et leur dynamisme - en faveur de la création de marchés véritablement durables. Il est intégré à la Terra Carta (Charte de la Terre), un plan de relance en faveur de la nature, des hommes et de la planète qui a été introduit au début de l'année par l'Initiative des marchés durables lancée par S.A.R. le Prince de Galles (Prince of Wales' Sustainable Markets).

Seul fabricant de peintures et de revêtements à recevoir cet honneur prestigieux, AkzoNobel figure parmi une élite d'entreprises reconnues pour leur position de leader au sein de leur secteur industriel et qui ont des feuilles de route crédibles en matière de transition, étayées par des mesures scientifiques reconnues mondialement en vue d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2050 ou avant.

En commentaires de la première édition de ces distinctions, S.A.R. le Prince de Galles a déclaré : "Le sceau Terra Carta récompense les organisations qui ont pris un engagement sérieux en faveur d'un avenir beaucoup plus durable qui place la nature, les hommes et la planète au coeur de l'économie. Nous devons tous opérer des changements si nous voulons préserver la planète pour nos enfants et nos petits-enfants et ces entreprises se sont engagées à nous faciliter la tâche."