Akwel : une visibilité "particulièrement faible" dans le secteur

Akwel : une visibilité "particulièrement faible" dans le secteur









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Akwel recule de 1,8% à 24,10 euros ce vendredi. L'équipementier-systémier automobile a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 487,6 ME, en progression de 26% en publié par rapport à l'année précédente. L'activité reste en retrait de -13,9 % comparée au premier semestre 2019. Après un premier trimestre stable, le deuxième trimestre 2021 a connu un vif rebond avec un chiffre d'affaires quasiment doublé par rapport à la même période de 2020 qui avait été caractérisée par une production mondiale de véhicules quasiment arrêtée pendant deux mois.

Akwel souligne que son activité a continué à être impactée par des difficultés d'approvisionnement importantes sur les principales matières premières et les composants électroniques. Cette situation désorganise l'ensemble de la chaine d'approvisionnement et occasionne des arrêts de production non planifiés chez les constructeurs.

Compte tenu des tensions observées sur les matières premières et les composants électroniques, dont certains constructeurs anticipent la poursuite dans les mois à venir, Akwel déplore une visibilité "particulièrement faible" pour l'ensemble de l'industrie automobile mondiale en 2021... Le groupe confirme quand même prévoir une activité en progression sur l'année en cours compte tenu de l'effet de base favorable de 2020, mais qui restera inférieure à l'année 2019 précédant la crise sanitaire.

Portzamparc parle "d'une publication en ligne avec le marché qui amène cependant à adopter un scénario plus prudent et à abaisser notre TP de 36,2 à 33 euros... La chute récente du titre offre cependant un bon point d'entrée (4,8x VE/EBITDA 21; 7,4x VE/EBIT 21). Nous relevons notre recommandation de Renforcer à Acheter".