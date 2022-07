Akwel : un "warning" qui pèse mais...

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile Akwel corrige de 2,5% à 17,28 euros ce vendredi après son "warning". Le groupe a pourtant enregistré au second trimestre 2022 un niveau d'activité plus soutenu, avec un chiffre d'affaires publié en hausse de 13,1% à 242,3 ME. À périmètre et taux de change constants, la progression est de 16,9%, grâce notamment à une forte croissance en Amérique du Nord.

La performance du second trimestre permet de dégager un chiffre d'affaires semestriel publié stable à 488,1 ME, et en progression de 5% à périmètre et taux de change constants, surperformant ainsi l'évolution de la production automobile mondiale sur le premier semestre (-1,8 %) dans un contexte toujours pénalisé par les problèmes d'approvisionnement en matières premières et composants électroniques.

Sur un marché automobile mondial toujours très perturbé, Akwel confirme sa prévision d'une croissance modérée de chiffre d'affaires sur l'exercice 2022. En revanche, comme évoqué dans les dernières communications, les difficultés d'approvisionnement qui désorganisent l'activité des constructeurs et des équipementiers, notamment sur les sites européens, et la forte inflation observée sur les coûts des matières premières, des composants, de l'énergie, des transports et sur les coûts salariaux, pèseront fortement sur la rentabilité opérationnelle cette année.

Akwel précise que ces différentes hausses ne sont pas aisément répercutables sur les prix de vente, et le sont dans tous les cas avec des délais de négociation longs. Cette situation de décalage dans le temps conduit Akwel à anticiper une baisse significative de son résultat opérationnel courant, tant au premier qu'au second semestre 2022.

"Nous intégrons la prudence du management dans nos attentes de rentabilité avec une MOC 2022 de 5,4% vs 7% précédemment" commente Portzamparc qui abaisse son TP de 26,1 à 24 euros, mais confirme son opinion Acheter du fait d'une faible valorisation et d'un 'risk/reward' toujours intéressant...