Akwel : un premier trimestre encore perturbé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipementier-systémier automobile Akwel a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 273,3 ME, quasi-stable en publié par rapport au premier trimestre 2020. L'activité reste cependant en retrait de -6,7 % comparée au premier trimestre 2019.

Akwel souligne que l'évolution du marché automobile mondial au premier trimestre 2021 s'est caractérisée par deux éléments principaux : un rebond de la production automobile essentiellement assuré par la Chine (+10,6% au global mais -2,7% hors Chine et des difficultés croissantes d'approvisionnements en matières premières et composants électroniques pour les constructeurs et équipementiers. Dans ce contexte encore fragile, Akwel enregistre une croissance de +6,3% à périmètre et taux de change constants. L'impact de change se monte à -17,5 ME par rapport au premier trimestre 2020, dont -10,3 ME sur la livre turque et -6,3 ME sur le dollar américain.

À périmètre et taux de change constants, Akwel indique continuer de surperformer ses marchés de référence sur ses principales zones d'implantations, hors Chine qui représente moins de 3% de l'activité du groupe.

Le groupe anticipe une progression de son activité sur l'année en cours, tout en restant en retrait par rapport à l'exercice 2019, avec une rentabilité et une génération de trésorerie qui n'atteindront pas les niveaux records enregistrés en 2020.