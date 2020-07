Akwel : solide free cash-flow malgré la crise

(Boursier.com) — Akwel a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 387 ME, en baisse de -31,7% par rapport au premier semestre 2019.

Grâce à une gestion financière adaptée à la situation de crise, la dette financière nette hors impact IFRS 16 a diminué de 42 ME sur le semestre, avec une nouvelle baisse de 17,5 ME au second trimestre après décaissement du dividende.

Le groupe dispose désormais d'une situation de trésorerie nette positive (hors IFRS 16) à hauteur de 17,5 ME, et peut s'appuyer sur un cash disponible de 158 ME, auxquels pourront s'ajouter les lignes de financements confirmées et non utilisées, pour atteindre au global près de 200 ME.

Akwel indique que cette solidité financière lui permet de traverser cette crise historique de la production automobile mondiale, avec un redressement de ses activités confirmé par les premiers chiffres disponibles pour le mois de juillet 2020.

Par ailleurs, Akwel rappelle avoir suspendu son objectif de croissance pour l'exercice compte tenu du manque de visibilité de l'évolution du marché mondial sur la fin de l'année 2020.