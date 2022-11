Akwel : sensible hausse des ventes sur le T3

(Boursier.com) — Akwel a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 251,1 ME, en hausse de +18,7% en publié par rapport à l'exercice précédent, et de +22,3% à périmètre et taux de change constants.

Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité mais reste encore en retrait de -3,3 % par rapport au troisième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de la société à périmètre et taux de change constants progresse de +10,2%.