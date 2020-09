Akwel s'envole après les résultats

(Boursier.com) — Akwel , qui restait sur cinq séances de baisse, s'envole de 18,4% à 15,4 euros au lendemain de la publication de résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes du marché. L'équipementier automobile a dégagé sur la première partie de l'année un excédent brut d'exploitation de 60 ME, en repli limité de -9,9 %, pour un chiffre d'affaires consolidé de 387 ME, en baisse de -31,7%. Le résultat net ressort à 20,2 ME, soit une marge nette de 5,2%, en baisse de 1,1 point.

La reprise d'activité observée au début de l'été s'est confirmée pour le groupe, avec un chiffre d'affaires cumulé réalisé en juillet et août de 153,5 ME, soit une baisse limitée à -4,6% par rapport aux mois comparables de 2019. La visibilité du marché restant toutefois très limitée pour les mois à venir, Akwel entend toujours donner la priorité à la souplesse et à l'efficacité de son modèle pour s'adapter à la crise.