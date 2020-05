Akwel : revenus à -6,6% sur le trimestre

(Boursier.com) — Akwel a enregistré au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 273,5 ME, en baisse de -6,6% par rapport au premier trimestre 2019.

Compte tenu du manque total de visibilité à ce stade sur l'évolution du marché automobile et de ses perspectives de reprise à court terme, le groupe a suspendu son objectif de croissance pour l'exercice 2020. Il apparaît d'ores et déjà que le deuxième trimestre sera plus difficile que le premier, avec une exposition à la crise encore plus marquée et plus globale, sauf en Chine où les trois sites du groupe ont déjà repris leur activité depuis mi-mars.

Partout ailleurs, Akwel indique qu'un redémarrage lent est en cours, laissant entrevoir un environnement moins défavorable au troisième trimestre.