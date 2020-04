Akwel : résultat net en hausse à 62,7 ME

(Boursier.com) — Akwel aenregistré en 2019 un chiffre d'affaires annuel de 1.101 ME, en hausse de +3,7 % et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants.

Cette progression s'inscrit dans un marché mondial de la production automobile en baisse d'environ 5%, soit une surperformance de plus de 9%.

L'excédent brut d'exploitation, dont la progression à +4,6% est en ligne avec celle du chiffre d'affaires, s'affiche à 130,3 ME contre 124,6 ME en 2018, grâce notamment à une masse salariale maîtrisée et à une réduction des pertes sur les sites en démarrage ou qui poursuivent leur montée en puissance.

La marge opérationnelle courante, à 8,4% du chiffre d'affaires, augmente de 1,1 point pour s'établir à 92,2 ME.

Le résultat net part du groupe est de 62,7 ME, en progression de 2,6%.

La société termine l'année avec une situation financière solide, un endettement financier net de 34,7 ME dont 10,6 ME liés à IFRS 16 et des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 de 507,6 ME.

Depuis la troisième semaine de mars, la crise sanitaire mondiale du COVID-19 a pour effet une activité fortement réduite ou suspendue sur l'ensemble des sites du groupe, afin de protéger les collaborateurs et de s'adapter aux besoins des constructeurs. Un niveau minimum d'activité est maintenu pour assurer les livraisons demandées et certaines productions. Les différentes mesures d'aide gouvernementale sont utilisées quand elles se justifient.

Bénéficiant de l'expérience de ses sites asiatiques dont certains redémarrent progressivement, Akwel a pu pour partie anticiper la crise.

Dans ce contexte, Akwel suspend son objectif de 5% de croissance en 2020 et le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 sera de 0,195 Euro, en baisse de 35 % par rapport à l'exercice précédent.