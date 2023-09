Akwel : reste bien orienté

(Boursier.com) — Encore porté par sa très bonne publication semestrielle, Akwel progresse de 2,9% à 15,8 euros en cette fin de semaine à Paris. Le groupe a également une nouvelle fois réhaussé ses perspectives pour 2023 et vise désormais une "progression de la rentabilité d'exploitation sur la totalité de l'exercice 2023" en plus d'une croissance du chiffre d'affaires de +10%.

Malgré un momentum court terme favorable (rachat d'actions, solides publications et relèvements d'estimations), TP ICAP Midcapt reste à 'conserver' sur le dossier alors que passé le sweet spot de 2023, les indicateurs avancés (carnets de commande, promotions) pointent vers une dégradation de la demande automobile européenne ; les standards de profitabilité historiques à deux chiffres resterons hors de portée à moyen terme en raison de la nécessaire adaptation du groupe à l'électrification accélérée du parc automobile européen (lignes de produits en doublon, produits EV moins différenciés que pour le thermique) ; enfin, l'empreinte industrielle européenne d'Akwel rend le groupe particulièrement sensible à une pression structurelle des volumes de la région où le pic de la demande automobile a été dépassé et qui tend à devenir de plus en plus concurrentielle (notamment de la part de constructeurs important leur production d'Asie). L'objectif est relevé de 15 à 17 euros.