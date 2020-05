Akwel remonte après les annonces

Akwel remonte après les annonces









(Boursier.com) — En dépit d'une "analyse aussi approfondie que possible" de la situation de Novares, compte tenu des délais impartis par la procédure collective et après des échanges qualifiés de "nourris" avec les principaux acteurs du dossier (banques, clients, actionnaires), le groupe Akwel a informé l'étude d'administrateurs judiciaires FHB ne pas être en mesure à ce jour de lever les conditions suspensives liées à son offre.

En outre, Akwel a mentionné l'impossibilité d'obtenir en seulement quatre semaines auprès des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations les autorisations nécessaires et préalables pour poursuivre le processus d'acquisition. Akwel reste cependant "dans la poursuite du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour étudier cette opportunité de rapprochement à court ou moyen terme", conclut le groupe.

"Akwel continuera d'étudier un possible rapprochement avec Novares mais la probabilité de réaliser cette opération nous paraît très limitée" estime Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier. Le titre monte en bourse ce lundi de 2,6% à 13 euros.