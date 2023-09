Akwel : rassuré ?

(Boursier.com) — Akwel monte de 1% à 15,55 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 545,8 millions d'euros, en progression de +11,8% en publié et de +16,2% à périmètre et taux de change constants. La croissance d'activité est notamment significative dans la zone Europe et Afrique, avec +17,5%.

Dans ce contexte, l'excédent brut d'exploitation a enregistré une progression de +15,8% à 49 ME. Le résultat opérationnel courant s'affiche en hausse de +70,6% à 30,2 ME, soit une marge opérationnelle courante de 5,7% du chiffre d'affaires.

Avec un résultat financier de -2,5 ME et une charge d'impôts représentant 8,5 ME, le résultat net part du Groupe atteint 19,2 ME au semestre, soit une marge nette de 3,6% en hausse de plus de 3 points.

Perspectives affichées

Lors de sa dernière publication, Akwel a confirmé anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de +10% pour l'année 2023, grâce aux perspectives favorables de la filière automobile et poids lourd au niveau mondial, les grèves potentielles étant toutefois susceptibles de créer une incertitude nouvelle sur le marché nord-américain. Les performances enregistrées au 1er semestre et une meilleure maîtrise des coûts et des prix de vente, permettent de prévoir une progression de la rentabilité d'exploitation sur la totalité de l'exercice.

Nouveau Directeur Financier

Par ailleurs, le Groupe annonce la nomination de Benoit Coutier au poste de Directeur Financier à compter du 1er octobre. Ingénieur plasturgiste en génie des procédés de transformation et titulaire d'un Mastère spécialisé de l'ESSEC en Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales, Benoit Coutier exerce au sein de l'entreprise familiale depuis 2003. Il a occupé successivement les postes de Contrôleur de Gestion (2003-2004), Responsable des analyses de croissance externe (2005-2009), avant de diriger la filiale brésilienne (2010-2015) puis d'occuper les fonctions de Directeur Juridique depuis 2015. Il est par ailleurs membre du Directoire depuis 2013.

"Cette bonne publication nous rassure dans la capacité d'Akwel à renouer rapidement avec des niveaux plus normatifs de marge (pour rappel MOC de 9% en moyenne sur les 10 derniers exercices)" commente Portzamparc, dont le scénario (PZP MOC 2023 5% vs consensus hors PZP 4,4%) sera probablement relevé à la suite de la réunion prévue ce matin... Verdict : "La valorisation demeure toujours aussi attractive (VE/EBIT 2023 6,5x, 2024 4,1x vs Peers FR 2023 9,2x, 2024 7,1x)", de quoi viser un cours de 23,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.