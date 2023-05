Akwel progresse après les annonces de résultats

(Boursier.com) — Akwel grimpe de 1,5% à 14,45 euros après avoir enregistré au 1er trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 274,6 ME, en hausse de +11,7% en publié par rapport au 1er trimestre 2022.

Sur un marché automobile mondial revenu en croissance, Akwel a vu son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants progresser de +14,6% au 1er trimestre de l'exercice 2023, soit une évolution identique à celle du trimestre précédent. L'activité du groupe sur la période reste toutefois toujours en retrait de -6,3% par rapport au premier trimestre de l'année 2019. L'impact négatif de change s'élève à -7,3 ME par rapport au 1er trimestre 2022, dont -9,3 ME sur la livre turque et +3,3 ME sur le dollar américain.

La trésorerie nette consolidée, hors impact des obligations locatives, ressort à 109,1 ME à fin mars 2023, avec une enveloppe d'investissements faisant plus que doubler, à 11 ME (5,1 ME au 1er trimestre de l'année passée).

Perspectives affichées

Comme indiqué récemment lors de la publication des résultats 2022, avec une filière automobile et poids lourd qui restera perturbée en 2023 et une faible visibilité compte tenu des tensions économiques et géopolitiques internationales actuelles, Akwel anticipe une légère augmentation de ses ventes sur cet exercice...

Portzamparc souligne que son scénario est confirmé (CA 1.046 ME / +6% et +10% pcc), alors que ses attentes au T1 ont été dépassées. Le dossier est attractif selon l'analyste en termes de risk/reward et de valorisation. De quoi viser un cours de 21 euros en restant à l'achat sur le dossier.