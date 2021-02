Akwel prévoit un résultat opérationnel courant 2020 supérieur à 100 ME

(Boursier.com) — L 'équipementier-systémier automobile Akwel a enregistré sur l'année 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 937,2 ME, limitant le recul annuel à -14,9% et -10,9% à périmètre et taux de change constants. La reprise entamée en septembre s'est confirmée au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 288,1 ME en hausse de +4,8%.

Toutes les zones géographiques sont en retrait dans le contexte de crise, mais trois sites ont néanmoins enregistré des records d'activité : Paredes de Coura au Portugal, Villieu en France et Chongqing en Chine.

Akwel prévoit un free cash flow supérieur à 100 ME sur l'exercice et disposait à fin décembre 2020, hors dettes locatives, d'une trésorerie nette de près de 70 ME, avec une baisse de l'endettement financier de 94,2 ME sur l'année (-27,4 ME sur le seul 4ème trimestre malgré le versement d'une nouvelle avance provisionnelle de 9 ME pour retours garantie).

Les résultats annuels du groupe sont anticipés en progression, avec un résultat opérationnel courant prévu à plus de 100 ME, supérieur aux attentes.

Akwel reste néanmoins prudent sur ses perspectives 2021, dans un marché qui reste toujours peu visible, et s'attache à maintenir la souplesse et l'efficacité de son outil industriel tout en investissant pour accompagner les tendances du marché, notamment en matière de véhicules propres.