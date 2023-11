Akwel : prévisions annuelles confirmées après un T3 affecté par l'impact négatif de change

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile Akwel a enregistré un chiffre d'affaires de 248,7 ME au troisième trimestre 2023, en léger retrait de -0,9% par rapport à 2022 mais en hausse de +9,2% à périmètre et taux de change constants. L'impact négatif de change pèse en effet de façon encore plus significative ce trimestre qu'au cours des six premiers mois de l'exercice.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires d'Akwel ressort à 781,9 ME, en progression de +5,8% par rapport à 2022 et de +12,3% à périmètre et taux de change constants, avec une progression toujours tirée par l'activité en France et en Europe.

Akwel confirme son anticipation d'une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de +10% sur l'ensemble de l'exercice 2023 à périmètre et taux de change constants. Cette évolution se traduirait, dans l'hypothèse d'une poursuite des tendances observées sur les devises ces 9 premiers mois et compte tenu de l'application de la norme IAS 29 et des retraitements effectués, par une croissance d'au moins +5% en données publiées.