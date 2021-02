Akwel : le marché salue 'une performance exceptionnelle'

(Boursier.com) — Akwel s'offre la tête du SRD en ce début de séance avec un titre qui s'envole de 21% à 28,2 euros. L'équipementier-systémier automobile a enregistré sur 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 937,2 ME, limitant le recul annuel à -14,9% et -10,9% à périmètre et taux de change constants. Il anticipe des résultats en progression, avec un résultat opérationnel courant prévu à plus de 100 ME, supérieur aux attentes. Le management prévoit également un free cash-flow supérieur à 100 ME sur l'exercice et disposait à fin décembre 2020, hors dettes locatives, d'une trésorerie nette de près de 70 ME, avec une baisse de l'endettement financier de 94,2 ME sur l'année.

Akwel reste néanmoins prudent sur ses perspectives 2021, dans un marché qui reste toujours peu visible, et s'attache à maintenir la souplesse et l'efficacité de son outil industriel tout en investissant pour accompagner les tendances du marché, notamment en matière de véhicules propres.

Akwel n'aura pas fini de surprendre en inscrivant l'un de ses meilleurs exercices dans la pire crise qu'ait connue le secteur automobile, affirme Portzamparc ('acheter'). En dépit d'une contraction de 15% de son CA, Akwel devrait renouer en 2020 avec une MOC de près de 11% (+2,7pts) soit un niveau proche des records de 2016 et 2017. La maison de bourse rehausse ainsi significativement ses attentes 2020 et 2021 ainsi que sa cible, de 25,1 à 31 euros. La valorisation extériorise un FCF yield 2021 de 9% et désormais une décote de 45% sur l'EV/EBIT 2021 par rapport aux comparables français.

Midcap Partners, qui évoque une surperformance exceptionnelle par rapport au secteur, réitère son avis 'achat' et porte sa cible de 21,7 à 33 euros. La création de valeur demeure toujours très attractive à moyen terme avec la poursuite de gains de parts de marché au sein de clients stratégiques, sans nuire à la rentabilité et, une assise financière de taille pour entrevoir une croissance externe structurante si l'opportunité se présente, souligne le broker.