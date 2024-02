Akwel : le compte est bon ?

(Boursier.com) — Akwel monte de 2,7% à 17 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 267,4 ME au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, soit une progression de +9,4% à périmètre et taux de change constants.

Cette bonne performance trimestrielle permet à la société de clôturer l'année 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1.066,4 ME, en hausse de +7,9% par rapport à 2022, et de retrouver un niveau d'activité proche de 2019, dernier exercice précédant la crise sanitaire mondiale.

À périmètre et taux de change constants, la hausse de chiffre d'affaires annuel est de +9,6%, conforme aux anticipations communiquées par le groupe lors de la publication de ses résultats semestriels.

La croissance d'activité et la capacité du groupe à répercuter progressivement une partie des hausses de coûts enregistrées permettent de confirmer une progression de la rentabilité d'exploitation courante en 2023 par rapport à 2022.

Concernant l'exercice en cours, et sur la base de projections d'une production automobile mondiale stable sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, Akwel anticipe à ce jour un niveau d'activité équivalent à celui de 2023...

Toutefois, le provisionnement de coûts de restructuration industrielle en France avec la fermeture du site de Gournay, annoncée au dernier trimestre 2023 et qui sera engagée au premier semestre 2024, devrait peser sur les résultats opérationnel et net... Selon Portzamparc, "l'atterrissage de trésorerie conforte l'idée d'une potentielle bonne surprise sur la marge". La valorisation VE/Ebit 2024 de 5,2 est jugée abordable. De quoi viser un cours de 20,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.