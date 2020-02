Akwel : la société vise désormais une croissance de 5% en 2020

(Boursier.com) — Akwel a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1.101,2 ME en 2019, en hausse de +3,7% par rapport à 2018 et de +4,4% à périmètre et taux de change constants.

La société indique avoir donné en 2019 la priorité à l'optimisation de ses conditions d'exploitation, au regard notamment du manque de visibilité du marché, avec une meilleure maîtrise de l'évolution du BFR.

Akwel a ainsi généré sur l'exercice un free cash-flow positif de 24,2 ME et diminué significativement son endettement financier net à 24,6 ME à fin décembre 2019, hors impact IFRS 15/16, contre 40,6 ME.

Ce résultat a été obtenu malgré un impact négatif ponctuel de 20 ME au quatrième trimestre 2019, finançant une avance à titre d'indemnité provisionnelle pour un client stratégique dans le cadre des retours garantie.

Akwel confirme son objectif de hausse de sa rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2019, et anticipe pour 2020 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires consolidé.

Toutefois, face à un marché mondial attendu en baisse pour la troisième année consécutive, avec une évolution de la production de véhicules prévue entre -2% et -3% et une visibilité de plus en plus réduite, Akwel ajuste sa prévision de chiffre d'affaires 2020 et anticipe une croissance de l'ordre de +5%.