Akwel : la marge nette atteint 9,1%...

(Boursier.com) — Chez Akwel, l'excédent brut d'exploitation (EBE) progresse de 34,6%.

La hausse de l'EBE intègre des indemnités d'assurance à recevoir en contrepartie de dotations aux provisions pour retour garantie, à hauteur de 19 ME. Cette reclassification est sans impact sur le résultat opérationnel courant.

Celui-ci enregistre une hausse de 23,4% à 113,7 ME extériorisant une marge opérationnelle courante de 12,1% du chiffre d'affaires, en progression de 3,7 points sur l'exercice.

Le résultat net part du groupe ressort à 85,5 ME, soit une marge nette de 9,1%.

La performance opérationnelle permet de dégager une capacité d'autofinancement en hausse de 47,1 ME à 154,4 ME, dont 135,4 ME hors impact des indemnités d'assurance à recevoir.

Avec une trésorerie nette positive de 60,6 ME, la société estime disposer d'une situation financière particulièrement solide pour traverser la crise et saisir de nouvelles opportunités.

Lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021, une distribution de dividende de 0,45 Euro par action sera proposée au titre de l'exercice 2020.