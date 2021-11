Akwel : l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires annuel sera difficile à atteindre

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile Akwel a subi une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre 2021 à 211,5 ME. Le groupe parle d'un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques avec des volumes qui sont restés à des niveaux bas pour l'industrie automobile mondiale, en comparaison avec un 3e trimestre 2020 marqué par un fort effet de rattrapage. L'activité du mois de septembre s'établit néanmoins à un niveau supérieur aux points bas enregistrés en mai et juin.

Akwel enregistre sur les 9 premiers mois de l'année 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 699,1 ME, en progression de +7,7% par rapport à la même période de l'an passé.

Akwel constate que la visibilité sur les volumes de production de l'industrie automobile mondiale reste toujours extrêmement faible et admet, compte-tenu des tendances du mois d'octobre, que l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires annuel reste une hypothèse haute de plus en plus difficile à atteindre.