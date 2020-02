Akwel : en baisse après les annonces

Akwel : en baisse après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Akwel recule de 2% à 16,25 euros ce vendredi après avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1.101,2 ME en 2019, en hausse de 3,7% par rapport à 2018 et de +4,4% à périmètre et taux de change constants. La société indique avoir donné en 2019 la priorité à l'optimisation de ses conditions d'exploitation, au regard notamment du manque de visibilité du marché, avec une meilleure maîtrise de l'évolution du BFR.

Akwel a ainsi généré sur l'exercice un free cash-flow positif de 24,2 ME et diminué significativement son endettement financier net à 24,6 ME à fin décembre 2019, hors impact IFRS 15/16, contre 40,6 ME. Ce résultat a été obtenu malgré un impact négatif ponctuel de 20 ME au quatrième trimestre 2019, finançant une avance à titre d'indemnité provisionnelle pour un client stratégique dans le cadre des retours garantie.

Marché mondial attendu en baisse

Akwel a confirmé son objectif de hausse de sa rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2019, et anticipe pour 2020 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires consolidé...

Toutefois, face à un marché mondial attendu en baisse pour la troisième année consécutive, avec une évolution de la production de véhicules prévue entre -2% et -3% et une visibilité de plus en plus réduite, Akwel ajuste sa prévision de chiffre d'affaires 2020 et anticipe une croissance de l'ordre de +5%.

"Dans un marché difficile Akwel a enregistré un bon millésime 2019 avec un retour à un FCF positif" commente Portzamparc qui souligne que la révision de la guidance 2020 est conforme à ses attentes. "Malgré un marché automobile 2020 encore compliqué nous pensons qu'Akwel devrait parvenir à maintenir des fondamentaux solides et se distinguer parmi les équipementiers automobiles français" poursuit l'analyste qui maintient son opinion 'Renforcer' ainsi que son TP de 22 euros.