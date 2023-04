Akwel corrige après des résultats décevants

(Boursier.com) — Akwel corrige de 6% à 13 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7,4% par rapport à 2021. Celui-ci reste toutefois en retrait de l'ordre de 10% au regard de l'année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. À périmètre et taux de change constants, la hausse du chiffre d'affaires annuel est de +11,3%. Le décalage des répercussions des hausses de prix d'achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements, a fortement pesé sur les résultats du Groupe en 2022.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'affiche ainsi en baisse de -30,6 %, à 81,3 ME. Le résultat opérationnel courant s'établit à 38,6 ME, représentant une marge opérationnelle courante de 3,9% en baisse de 4,3 points par rapport à 2021.

Comme annoncé au premier semestre 2022, la première application de la norme IAS 29 a un impact important de -14,3 ME, pour un résultat financier de -11,4 ME.

Le résultat net part du Groupe ressort au final à 11,1 ME vs. 51,2 ME.

Dividende de 0,30 euro

Le free cash flow s'est établi à 15,7 ME, conduisant à une trésorerie nette positive en fin d'exercice de 113,7 ME, contre 98,2 ME fin 2021. La distribution d'un dividende de 0,30 Euro par action au titre de l'exercice 2022 sera proposée lors de l'AG annuelle des actionnaires qui se tiendra le jeudi 25 mai 2023.

Pour l'exercice 2023, Akwel reste prudent vis-à-vis des prévisions de reprise du secteur et anticipe un chiffre d'affaires en légère croissance, dans un contexte de visibilité toujours très limitée sur le marché automobile mondial compte tenu des tensions économiques et géopolitiques.

Le groupe anticipe une situation toujours tendue sur les coûts de production et oeuvrera pour continuer à améliorer leur taux de répercussion aux clients...

Pour Portzamparc, il s'agit d'une publication inférieure aux attentes. "En termes de MOC c'est tout simplement l'exercice le plus difficile depuis 2006. Reste qu'au niveau des répercussions des surcoûts, le plus difficile est derrière nous" selon l'analyste qui vise un cours de 22,10 euros en restant donc à l'achat.