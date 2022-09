Akwel : chute des profits

(Boursier.com) — L 'excédent brut d'exploitation de Akwel sur le premier semestre s'affiche en baisse de 34,6% à 42,3 ME, et le résultat opérationnel courant régresse de 64,6% à 17,7 ME, soit une marge opérationnelle courante de 3,6% du CA, en baisse de 6,7 points.

Le résultat financier est dégradé de 9,4 ME du fait de l'application de la norme IAS 29 précédemment mentionnée.

Le résultat net part du groupe est de 1,9 ME au lieu de 38 ME...

La génération de free cash-flow est de 16,9 ME comparée à 44,4 ME au premier semestre 2021. La trésorerie nette du groupe ressort au 30 Juin 2022 à 105,7 ME contre 98,2 ME au 31 décembre 2021.