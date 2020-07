Akwel : chiffre d'affaires semestriel réduit de 32%

(Boursier.com) — L'équipementier automobile Akwel a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 387 ME, en baisse de -31,7 % par rapport au premier semestre 2019.

La quasi-mise à l'arrêt de la production automobile mondiale pendant plus de deux mois a fait sentir son plein effet en avril et en mai 2020, notamment en Europe et en Amérique du Nord, alors que la Chine entamait progressivement son redémarrage. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires d'Akwel au second trimestre 2020 a enregistré une baisse de -58,5 %.

Akwel assure que sa solidité financière lui permet de traverser cette crise historique de la production automobile mondiale, avec un redressement de ses activités confirmé par les premiers chiffres disponibles pour le mois de juillet 2020. Le groupe rappelle avoir suspendu son objectif de croissance pour l'exercice compte tenu du manque de visibilité de l'évolution du marché mondial sur la fin de l'année 2020.