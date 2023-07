Akwel : 5e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

(Boursier.com) — Sur un marché automobile mondial à nouveau en croissance, Akwel a enregistré au 2e trimestre 2023 une progression de son chiffre d'affaires publié de +11,9%, et de +17,7% à périmètre et taux de change constants. Le groupe affiche ainsi un 5e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Il se rapproche des performances de 2019, dernier exercice normatif avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. L'impact de change sur le trimestre atteint -14 ME, dont -10,0 ME sur la livre turque et -1,7 ME sur le dollar américain.

Au semestre, la hausse de chiffre d'affaires d'Akwel à périmètre et taux de change constants est de +16,2%.

Trésorerie

La trésorerie nette consolidée hors obligations locatives et après décaissement du dividende se monte à 101,1 ME au 30 juin 2023, avec 23,8 ME d'investissements réalisés sur le semestre.

Perspectives 2023

Compte tenu des performances enregistrées au premier semestre et de perspectives d'activité plus favorables de la filière automobile et poids lourd au niveau mondial, Akwel confirme anticiper une croissance de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023, de l'ordre de +10%.