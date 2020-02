Akka : 'Top Employer 2020' France et Belgique

Akka : 'Top Employer 2020' France et Belgique









(Boursier.com) — AKKA a eu le plaisir de recevoir la certification "Top Employer 2020" pour la 5ème année consécutive en France, en reconnaissance de la qualité de sa politique de Ressources Humaines et des conditions de développement exceptionnelles offertes à ses salariés, à tous les niveaux de l'organisation. AKKA a également obtenu la certification Top Employer 2020 en Belgique, où l'entreprise est basée.

En France, l'entreprise qui poursuit sa croissance a prévu de créer 3.000 nouveaux emplois cette année, sur des postes de cadres et d'ingénieurs principalement. AKKA se démarque aussi par la stratégie de gestion des talents, le développement du leadership et l'intégration des talents. C'est enfin grâce au déploiement de nouveaux projets RH innovants que le groupe a pu atteindre un tel objectif. Parmi ces projets, la nouvelle application ONEAKKA, un réseau social interne qui permet à tous les collaborateurs de communiquer et partager des contenus, donne l'opportunité à chaque salarié de devenir un ambassadeur du groupe en soutenant des campagnes clés (succès du vol d'essai de la Link & Fly, les femmes chez AKKA, etc.).

Plus qu'un réseau social interne, cette application entretient et anime l'intelligence collaborative en dehors des frontières de l'entreprise, avec la possibilité de participer à des campagnes de recrutement...