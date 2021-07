AKKA Technologies s'associe à Teréga pour proposer une solution de jumeaux numériques de sites industriels

(Boursier.com) — AKKA Technologies s'associe à Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage degaz en France et en Europe, pour promouvoir une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels, destinée à optimiser leurs performances opérationnelles, énergétiques et environnementales.

AKKA mobilise son expertise numérique en termes de Data Intelligence et son savoir-faire en IoT (Internet of Things), via son Centre d'Expertise de Niort (Deux-Sèvres), pour compléter la solution de Teréga et proposer un accompagnement " end to end " au profit de nos clients industriels pour l'extraction et la valorisation des données de production.

Cette méthode permet de gérer des cas d'usages tels que la supervision à distance des sites industriels, la détection d'anomalies, le monitoring en temps réel des installations et l'optimisation des processus, ouvrant la voie à de nouvelles applications métiers spécifiques. Cette solution de jumeaux numériques s'appuie sur la solution IOBASE, qui comprend des composants matériels, comme l'Indabox, permettant d'extraire la donnée d'un système informatique sanctuarisé, des composants clouds, qui permettent le traitement et l'accessibilité de la donnée en temps réel, ainsi que des briques applicatives métiers liées à l'activité de Teréga, comme l'Indaview (hyperviseur temps réels) et l'Indabaexplorer (analyseur de données).

La collaboration entre AKKA et Teréga a permis d'adapter cette solution, initialement développée en réponse aux besoins industriels de Teréga, aux demandes d'autres acteurs industriels, tous secteurs confondus.