AKKA Technologies s'allie à Sylfen

(Boursier.com) — AKKA s'allie à la startup grenobloise Sylfen via sa plateforme Big Data pour le développement du bâtiment du futur, autonome en énergie renouvelable. Sylfen développe des solutions intégrées permettant aux propriétaires de bâtiments de réussir leur transition énergétique. Afin de réduire l'impact environnemental des bâtiments qui sont responsables en Europe de 36% des émissions de gaz à effet de serre, Sylfen oeuvre au passage à une énergie décentralisée, décarbonée et digitalisée. Sylfen a mis au point le Smart Energy Hub, un équipement modulaire et intégrable dans n'importe quel bâtiment grâce à sa technologie hydrogène innovante et hybridée avec des batteries.

Ce système permet - en complément d'autres sources d'énergies renouvelables - non seulement de stocker des surplus d'électricité renouvelable en chargeant les batteries et en fabriquant de l'hydrogène vert, mais aussi d'alimenter le bâtiment en électricité et en chaleur à partir des stocks constitués localement (batteries, hydrogène) ou de gaz naturel (cogénération).

La plateforme Big Data d'Akka est une plateforme intégrée qui couvre l'ensemble de la chaîne du traitement des données. Elle permet de collecter massivement des données hétérogènes de Sylfen (production solaire, consommations électrique et thermique des bâtiments, données techniques, etc.) et d'en faciliter la visualisation et l'exploitation. Des premiers cas d'usage sont mis en oeuvre et les équipes de Sylfen sont formées pour utiliser à terme la plateforme Big Data de façon indépendante. Elles peuvent ainsi contrôler, développer et améliorer des algorithmes d'efficacité énergétique, de prévision de production et de consommation.