AKKA Technologies : retenu par Nouvelle Aquitaine Mobilités

(Boursier.com) — AKKA Technologies, leader européen des services de conseil en ingénierie et services 'R&D', annonce qu'il a été retenu par Nouvelle Aquitaine Mobilités pour l'accompagner dans le développement et le déploiement du Référentiel Multimodal de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui représente la première brique d'un service de mobilité intégrée de type MaaS (Mobility As A Service), destiné à faciliter les déplacements au niveau régional.

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, syndicat mixte dont la mission est de coordonner, faciliter et façonner une mobilité durable sur ses 40 réseaux de transports et ses 84.061 km(2) de territoire, s'est lancé dans un projet ambitieux visant à fluidifier et à simplifier l'accès à l'offre de mobilités, à offrir une tarification homogène et à proposer de nouveaux services à travers le développement d'une mobilité intégrée de type MaaS.

Pour répondre à cet objectif, AKKA mobilise ses équipes du Centre d'Expertise Data de Niort avec son partenaire OKINA, expert en mobilité, afin d'intégrer l'ensemble des sources de données (horaires de transport, arrêts, parkings, aires de stationnement, covoiturages, vélos...) au sein d'un même référentiel.

AKKA intervient via sa plateforme intégrée Big Data sur l'ensemble de la gestion et de l'administration des données, permettant ainsi le développement de nouveaux services tels que : l'intégration des données théoriques de transport (horaires), des données en temps réel (avances / retards, disponibilités de places de parking...), des données d'exploitation (liées à la qualité de service) et des données billettiques, afin notamment de mettre en place un observatoire des mobilités à l'échelon régional.

Le lancement et la consolidation du projet sont prévus pour cet été et se poursuivront jusqu'à fin 2022.

La phase de maintien en condition opérationnelle se poursuivra quant à elle pendant quatre années supplémentaires.