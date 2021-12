Akka Technologies participe à projet européen de bâtiments durables

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un consortium européen multidisciplinaire de 47 partenaires, Akka Technologies collabore au programme PROBONO, un projet quinquennal de R&D financé par la Commission européenne à hauteur de 25 millions d'euros, et visant à développer des solutions pour des bâtiments et des quartiers verts durables présentant de hautes performances énergétiques et des émissions carbone nulles.

L'ambition de construire des bâtiments durables et écologiques à travers l'Europe a rencontré un certain nombre d'obstacles tels que des coûts de mise en construction importants, l'accès au financement, les comportements sociaux ou encore le manque d'information, d'expérience et d'incitations entre autres. Pour relever ces défis, le projet PROBONO s'inscrit dans l'industrie de la construction européenne, fondée sur les besoins des individus et fonctionnant en harmonie avec l'ensemble de ses acteurs. Ainsi, les autorités publiques et les citoyens sont impliqués dans ce projet afin de réaliser des bâtiments et des quartiers écologiques viables, durables et évolutifs, à énergie positive et sans émission carbone.

L'objectif de PROBONO est de fournir des solutions validées pour la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments "zéro-pollution" et à énergie positive lors de nouvelles constructions ou de réhabilitations. Ces solutions seront déployées dans 6 pays européens où des laboratoires vivants (living labs) seront mis en place. Plus précisément, ces laboratoires vivants, liés aux plans d'écologisation des entreprises et des municipalités, comprendront deux projets d'envergure pilotés par des municipalités (Madrid et Dublin) et quatre projets représentatifs d'entreprises ou de propriétaires porteurs de projets de transition vers des bâtiments et des quartiers écologiques (Porto, Bruxelles, Aarhus, Prague). Ces initiatives locales permettront à PROBONO de présenter des exemples concrets de mise en place d'innovations technologiques et sociales liées aux bâtiments et aux quartiers verts.

Akka -par l'intermédiaire d'Akka Research, son centre interne d'innovation et de R&D- coordonnera les activités numériques où seront mises en oeuvre des technologies telles que les big data, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la modélisation des données du bâtiment (BIM) et la visualisation 3D. L'objectif est la création d'une plateforme numérique permettant la prise de décisions fondée sur des données pour les phases de planification, de conception, de fabrication, de construction et d'exploitation des projets urbains durables. Cette plateforme comprendra des jumeaux numériques pour les laboratoires vivants, une base de connaissances et un outil de prise de décisions stratégiques pour les parties prenantes des bâtiments écologiques.

AKKA dirigera l'intégration et le déploiement des jumeaux numériques au sein des laboratoires vivants. Ils permettront, en se basent sur simulations numériques, d'évaluer et d'affiner les plans des bâtiments et la conception des solutions mais aussi de suivre les opérations d'exploitation, comme par exemple l'état de fonctionnement des sous-systèmes des bâtiments ou la prévision de la demande énergétique.

Le projet réunit 47 partenaires de 15 pays différents pour une durée de 5 ans (2021-2026). Son budget total est de 25.252.011 euros. Il recevra un financement de l'UE de 20.158.449 euros. Ce projet est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.