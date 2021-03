AKKA Technologies : nouveau contrat avec Ford dans le domaine de l'info-divertissement

AKKA Technologies : nouveau contrat avec Ford dans le domaine de l'info-divertissement









(Boursier.com) — Le groupe AKKA Technologies a annoncé un nouveau contrat avec Ford dans le domaine de l'info-divertissement. Alors que les véhicules sont de plus en plus connectés et automatisés, l'info-divertissement constitue un élément essentiel de l'expérience de conduite et AKKA estime occuper une position unique à l'interface entre le véhicule et le conducteur.

AKKA soutiendra ainsi Ford dans l'analyse de la gestion des défauts et des tests jusqu'au stade du protocole dans l'environnement d'info- divertissement, en fournissant des services tels que la radio, la navigation, les services de connectivité, les services d'applications et l'interface homme-machine (IHM).

Le Ford Cologne Electrification Center est en cours de construction sur le site de Ford à Cologne, où le constructeur travaille sur l'électrification de sa flotte automobile. Parmi les domaines d'intervention d'AKKA figurent l'électrification, la conduite autonome et la révolution numérique, des aspects qui suscitent actuellement de profondes innovations.

Avec la récente réorganisation de ses centres d'expertise en Allemagne, axée sur des domaines tels que les technologies connectées, la validation numérique et les produits, ainsi que l'électromobilité et l'énergie, AKKA souligne avoir consolidé son positionnement pour répondre aux besoins futurs des constructeurs automobile.