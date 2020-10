Akka Technologies : le titre s'enflamme après l'annonce de l'augmentation de capital !

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Akka Technologies s'envole de 37% à 21,6 euros en début de séance, dopé par l'annonce du renforcement de son bilan. Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies va lancer une augmentation de capital réservée de 200 ME, souscrite à hauteur de 150 ME par CNP et à hauteur de 50 ME par le groupe familial Ricci. Le prix de souscription de l'opération a été fixé à 22,5 euros par titre, matérialisant une prime de 43% par rapport au cours de clôture du 5 octobre et de 33% sur le cours moyen pondéré sur les 30 derniers jours de bourse.

Comme le souligne Oddo BHF, cette opération a plusieurs avantages dans le sens où elle permet en particulier de renforcer rapidement le bilan de la société, de faire entrer un actionnaire à l'ADN familial et de long terme et enfin pour le fondateur d'Akka de conserver le contrôle de la société avec 51,9% de droits de vote post opération. Le broker s'attendait à une réaction positive du titre étant donné que cette opération a, a priori, été structurée de manière à respecter les covenants, ce qui représente un soulagement, qu'elle offre une prime importante sur le dernier cours et qu'elle permet l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire de long terme.

Si la dilution reste évidemment importante (28%), Portzamparc affirme qu'il s'agit du meilleur scénario possible pour Akka. Cette opération élimine en effet la perspective d'une recapitalisation avec décote qui pesait sur le cours, tandis que la prime significative témoigne de la confiance du management et de ce nouvel investisseur dans les perspectives de redressement.