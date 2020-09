Akka Technologies : lancement du projet 5GMeta

Akka Technologies : lancement du projet 5GMeta









Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — En observation du lancement du projet 5GMeta, Akka estime qu'il s'agit là d'un projet visant précisément un déploiement au service de l'industrie automobile. Ce projet financé par l'UE et coordonné par Vicomtech permettra d'étendre les fonctions du réseau 5G afin de fournir les données nécessaires à des services innovants et d'aider avec succès le déploiement d'applications de mobilité connectées et automatisées.

A la suite de son lancement, 5GMeta travaille à la création d'une plateforme télématique flexible pour transmettre les données capturées et générées par les voitures aux acteurs traditionnels et émergents de l'industrie automobile, tout en s'assurant du respect d'éléments clés tels que la confidentialité des données, la sécurité, l'interopérabilité et la propriété. Cette plateforme ouverte stimulera, facilitera et alimentera par conséquent des produits et services innovants pour l'industrie de la mobilité autonome en pleine croissance.

Depuis notre siège à Bruxelles, nous sommes à l'écoute des besoins urgents des industriels évoqués au sein des grandes institutions européennes. C'est pourquoi, Akka, en tant que leader européen dans le domaine du conseil en ingénierie et des services de R&D, poursuit sa "success story" dans la recherche sur les technologies 5G avec sa participation au projet 5GMeta. Le projet 5GMeta vise à développer et à renforcer l'expertise des chercheurs d'Akka, ce qui nous permettra de contribuer à un projet pionnier pour le secteur automobile. Les experts d'Akka joueront un rôle de premier plan dans la conception de l'architecture de 5GMeta, la gestion des données, la confidentialité et la sécurité ainsi que les différents éléments constitutifs de la 5G tels que le MEC (Multi-access Edge Computing) , commente Pierre Lion, directeur du groupe Akka.

Rappelons que est 5GMeta est un consortium de 11 partenaires de 4 pays différents, d'une durée de 3 ans et bénéficiant d'une contribution financière totale de l'UE de 4.667.765 euros. Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.