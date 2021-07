AKKA Technologies : labellisation de son projet Flexmove par le pôle de compétitivité i-TRANS

(Boursier.com) — AKKA Technologies annonce la labellisation de son projet Flexmove par le pôle de compétitivité i-TRANS lors du comité de pilotage du 24 juin 2021, suite à son dépôt dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt du Comité d'Orientation de la Recherche et de l'Innovation Ferroviaires 2021 (AMI CORIFER).

Flexmove est un service de mobilité multimodale centré sur un véhicule électrique qui peut être conduit comme une voiture normale sur la route, mais qui peut également circuler sur les voies ferrées grâce à une technologie route-rail spéciale développée par AKKA. Les meilleurs experts en automobile et ferroviaire d'AKKA travaillent sur ce projet sur les volets spécifications système, véhicules, solution de guidage rail route et plateforme d'alignement, conduite automatisée, intégration système.

La faisabilité technique du système route-rail a d'ores et déjà été validée et plusieurs brevets ont été déposés, notamment pour le système de guidage multi-support adaptable à tout type de véhicules de tourisme ou de vans.

Ce projet d'innovation collaboratif lancé en janvier 2020 intègre autour d'AKKA deux acteurs majeurs de la mobilité Alstom et Systra, Entropy, une jeune entreprise innovante du secteur de l'intelligence artificielle, l'Université Gustave Eiffel (UGE) et la Région Occitanie.

Alstom adressera le système d'aide à l'exploitation et de télécommunication ainsi que l'expertise métier ferroviaire tandis que Systra sera en charge du système de sécurité de gestion des passages à niveau et de l'homologation des transformations associées ainsi que de l'infrastructure ferroviaire. Entropy mettra son expertise au service du lot "Prédiction intelligente du trafic" (IA) et impact sur les flux de mobilité.

De son côté, l'UGE apportera son expertise scientifique sur le module localisation, conduite autonome et études d'impact ainsi que sur les aspects adhérence, pneumatique, mécanique, etc. Le tout se fera en étroite collaboration avec la Région Occitanie, en tant que territoire d'expérimentation.