Akka Technologies franchit une nouvelle étape de son projet Flexmove

(Boursier.com) — Le groupe Akka Technologies a franchi une étape clé dans le cadre de son projet Flexmove, le service de mobilité multimodale lancé en janvier 2020. Le projet est centré sur un véhicule électrique pouvant être conduit comme une voiture normale sur la route, mais pouvant également circuler sur les voies ferrées grâce à une technologie "pneu à rail" spéciale.

Plusieurs centaines des meilleurs experts en automobile et ferroviaire d'Akka travaillent sur le projet Flexmove et ont validé la faisabilité technique du système route-rail pour lesquels plusieurs brevets ont été déposés, notamment pour le système de guidage multi-support révolutionnaire adaptable à tout type de véhicules de tourisme ou de vans. La pertinence de ce projet pour répondre aux problèmes sociétaux et notamment environnementaux, ainsi que la rentabilité de son modèle économique, ont su attirer l'intérêt d'investisseurs initiaux rassemblés dans la Société d'Ingénierie, de Construction et d'Exploitation de la Ferromobile (SICEF). La SICEF a été fondée par un groupe de passionnés de la mobilité aux côtés d'Akka Technologies, fermement convaincus de la pertinence du système Flexmove. Dans le cadre du protocole d'accord relatif à la création de la société SICEF, les parties sont convenues qu'Akka cèderait à SICEF le concept du projet et sa technologie, lesquels ont été valorisés à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Ce succès illustre la mission d'Akka Research : stimuler l'innovation industrielle de ses clients en leur proposant des projets disruptifs pour leur permettre de rester à la pointe des nouvelles technologies. Ce projet s'inscrit avec cohérence dans le portefeuille d'innovation d'Akka Research dont les projets portent notamment sur la mobilité électrique, la décarbonisation de l'environnement, tout en repensant l'empreinte des infrastructures existantes par l'apport de technologies nouvelles.