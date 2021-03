Akka Technologies : encore en baisse !

Akka Technologies : encore en baisse !









Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — Huitième séance consécutive dans le rouge pour Akka Technologies qui trébuche de 3% à 21,5 euros à la mi-journée. Midcap Partners a réitéré son conseil 'achat' sur la valeur et son objectif de cours relevé à 30 euros en fin de semaine dernière. Après le violent décrochage survenu au cours des derniers jours, le titre est repassé sous les 22,5 euros, prix de l'augmentation de capital réservée de 200 ME réalisée en décembre dernier et qui a permis l'entrée au capital de la Compagnie nationale à portefeuille (galaxie Albert Frère). Le cours actuel semble ainsi constituer un niveau plancher suffisamment solide pour revenir sur l'action et jouer la recovery d'une entreprise demeurait de très grande qualité, estime le courtier.